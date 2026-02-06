Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправляются в Оман на переговоры с должностными лицами Ирана, запланированными на 6 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся завтра (6 февраля - прим. ТАСС) в Оман на эти переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. Президент будет ждать отчета по итогам", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов, комментируя сведения о контактах США с Ираном.