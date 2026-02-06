https://news.day.az/world/1814341.html Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман Уиткофф и Кушнер направляются на переговоры с должностными лицами Ирана в Омане 6 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Белый дом. Новость обновляется
Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправляются в Оман на переговоры с должностными лицами Ирана, запланированными на 6 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся завтра (6 февраля - прим. ТАСС) в Оман на эти переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. Президент будет ждать отчета по итогам", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов, комментируя сведения о контактах США с Ираном.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре