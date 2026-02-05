Преступления и наказания: справедливый приговор бывшим главарям карабахской хунты

Автор: Акпер Гасанов

Решение Бакинского военного суда по делу граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, стало не просто судебным актом. Это - финальная, юридически выверенная и исторически неизбежная точка в расследовании преступлений, которые десятилетиями оставались безнаказанными. А любое ненаказанное преступление, как писали братья Стругацкие, порождает новое преступление.

Сегодняшний приговор, оглашенный судом, охватывает ключевых фигур бывшего сепаратистского режима в Карабахе, а также военнослужащих и участников незаконных вооруженных формирований. Бывший "лидер" сепаратистов Араик Арутюнян, "министр обороны" Левон Мнацаканян, "председатель парламента" Давид Ишханян, "министр иностранных дел" Давид Бабаян и генерал-майор вооруженных сил Армении Давид Манукян приговорены к пожизненному лишению свободы.

Экс-главари сепаратистского режима Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет лишения свободы. Мадат Бабаян, признавший свое участие в геноциде в Ходжалы и добровольно вступивший в незаконные вооруженные формирования сепаратистов, осужден на 19 лет. Ряд других обвиняемых - от "государственных министров" до рядовых боевиков - получили сроки от 15 до 19 лет лишения свободы.

Все они признаны виновными в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти, а также в грубом нарушении законов и обычаев ведения войны. Важно подчеркнуть: суд не "ужесточал" и не "смягчал" приговоры по политическим мотивам.

Ряд обвиняемых, в отношении которых доказательства полностью подтверждали основания для пожизненного лишения свободы, получили меньшие сроки исключительно по формальному юридическому критерию - достижению 65-летнего возраста до вынесения окончательного приговора, что прямо предусмотрено Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. Это не жестокость - это правовое государство.

Тем, кто сегодня пытается представить происходящее как "несправедливость", стоит задать простой вопрос: в какой стране мира лица, причастные к геноциду, терроризму и агрессивной войне, могли бы рассчитывать на мягкое наказание? Ответ очевиден - ни в одной. Более того, во многих штатах США, а также в ряде государств Азии и Ближнего Востока смертная казнь за подобные преступления до сих пор не отменена. На этом фоне приговоры бакинского суда выглядят не репрессивными, а сдержанными и юридически выверенными.

Отдельного упоминания заслуживает и факт, который сознательно игнорируется критиками Азербайджана. 14 января 2026 года Баку проявил акт доброй воли и милосердия, передав Армении четырех обвиняемых в тяжких преступлениях - Давида Давтяна, Геворка Суджяна, Вигена Эулджекджяна и Вагифа Хачатряна. Это было суверенное решение Азербайджана, продиктованное гуманитарными соображениями, а не давлением извне. Те, кто сегодня говорит о "непримиримости" Баку, предпочитают об этом не вспоминать.

Если же рассуждать о справедливости до конца,то рядом с осужденными по логике уголовной ответственности должны были бы оказаться и другие фигуры - Вилен Шатворян, Самвел Бабаян, Серж Саргсян, Роберт Кочарян. Их политический и военный след в событиях, приведших к трагедиям и массовым преступлениям против азербайджанцев, хорошо известен. Однако суд рассматривает лишь тех, кто оказался в его юрисдикции, а не тех, кто пока скрывается за границей или прикрывается политическим статусом.

Азербайджан, безусловно, готов к тому, что армянские националисты и представители мирового армянства поднимут очередной вой - прежде всего во Франции и США. Можно не сомневаться, что активизируются и привычные очернители Азербайджана в Европарламенте, годами исполняющие заказы армянских и иных покровителей. Этот сценарий давно изучен и не представляет собой ничего нового.

Но в отличие от политических резолюций и истерик в соцсетях, приговор Бакинского военного суда - это документ, основанный на доказательствах, показаниях, материалах следствия и нормах международного и национального права. Как говорится в таких случаях, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Потому что вина обвиняемых доказана. Были преступления - есть и наказание. И это, пожалуй, главный сигнал не только для региона, но и для всего мира: эпоха безнаказанности за преступления против Азербайджана завершена.