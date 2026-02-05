МВД внесло ясность в распространенные в соцсетях видеокадры

Проведено расследование в связи с распространенными в социальных сетях видеокадрами, на которых якобы запечатлено применение физической силы сотрудниками полиции к лицу, представленному как ветеран.

Как передает Day.Az, об этом сообщили AПA в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Установлено, что инцидент произошел 3 ноября 2025 года.

Лицом, запечатленным на видео, является Гасанов Фикрет Ариф оглу 1982 года, ранее неоднократно задерживавшийся в Российской Федерации за сбыт наркотических средств.

Он длительное время проживал в России, военную службу не проходил вовсе, а утверждения о том, что он является ветераном или участником войны, полностью безосновательны.

Фикрет Гасанов в последний раз был задержан в 2024 году в городе Баку по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере, в отношении него было возбуждено уголовное дело, и с учетом того, что он страдает наркотической зависимостью, по решению суда он был направлен в центр принудительного лечения.

3 ноября 2025 года Фикрет Гасанов, завладев колюще-режущим предметом, осуществил действия, представляющие опасность для жизни и здоровья медицинского персонала больницы, в связи с чем вызванные ответственным врачом сотрудники полиции, несшие там службу, вмешались и пресекли его действия.

В отношении сотрудников полиции, допустивших излишнее применение силы при пресечении инцидента, была проведена служебная проверка; они уволены из органов внутренних дел, и в отношении них приняты соответствующие меры.