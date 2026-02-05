В Баку стали больше продавать подержанное китайско авто

В последние месяцы на автомобильных рынках Баку уже не ощущается прежнее оживление.

Об этом сообщили корреспонденту Day.Az продавцы, работающие на автомобильных рынках столицы.

По их словам, рост цен напрямую повлиял на количество покупателей.

Если раньше по выходным на авторынках было многолюдно, то сейчас в основном продавцы ждут клиентов, а покупателей - единицы.

Один из продавцов отметил, что повышение таможенных пошлин серьезно сказалось на стоимости автомобилей. По его словам, машины одной и той же модели по сравнению с прошлым годом подорожали примерно на 500-600 манатов. Это усложняет принятие решения покупателями:

"Человек приходит, смотрит, интересуется, но как только слышит цену - меняет свое мнение. Раньше покупали много, теперь спрашивают, но покупают мало".

Еще одним фактором, на который обращают внимание продавцы, стало резкое увеличение количества автомобилей китайского производства.

Особенно много китайских марок поступило на рынок в прошлом году. Несмотря на привлекательные цены, эти машины вызывают немало опасений.

По словам продавцов, у китайских автомобилей чаще возникают технические проблемы. Самая большая трудность - найти квалифицированного мастера для их обслуживания. Также покупателей смущают вопросы запчастей и технического сервиса. Поэтому некоторые водители уже выставили китайские автомобили на продажу.

Сообщается, что часть людей из-за роста расходов, цен на топливо и обслуживание старается вообще отказаться от автомобиля.

В итоге машин на рынке много, а покупателей мало. Особенно заметно это в среднем ценовом сегменте.

Текущая ситуация показывает, что на автомобильном рынке Баку наблюдается застой. Рост цен, увеличение таможенных пошлин, технические опасения по поводу китайских автомобилей и снижение покупательской способности являются основными проблемами рынка. Продавцы надеются, что в ближайшие месяцы ситуация оживится, в противном случае застой может ещё больше углубиться.