Визит Президента Ильхама Алиева в Абу-Даби - в центре внимания мировой прессы

Участие главы нашего государства в церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство", а также проведенные здесь встречи в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби находятся в центре внимания мировых медиа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материале официального агентства Анадолу Турции отмечается, что в ходе церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" главы государств и правительств - Реджеп Тайип Эрдоган, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, король Абдалла II и Шахбаз Шариф подчеркнули, что благодаря мудрому руководству Президента Азербайджана в регионе утверждаются мир и безопасность.

Агентство подчеркивает, что, выступая на церемонии, Президент Ильхам Алиев отметил значимость мира между Азербайджаном и Арменией не только для двух стран, но и всего региона. В материале также говорится, что, выражая признательность за присуждение "Премии Заида за человеческое братство", Президент Ильхам Алиев отметил, что прошедшие шесть месяцев после подписания Совместной декларации в Вашингтоне стали исключительно важными с точки зрения развития азербайджано-армянских отношений.

В публикации приводятся следующие слова Президента Ильхама Алиева: "Мы не только сняли ограничения на грузоперевозки через Азербайджан в Армению, но и начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Другими словами, наше сотрудничество началось в течение этих шести месяцев. Сейчас мы расширяем наши торговые отношения. Сегодня утром я встретился с моим армянским коллегой, и мы обсудили наши дальнейшие действия".

В опубликованной в турецкой газете Hürriyet статье под заголовком "Критические контакты в Абу-Даби: Алиев встретился с Пашиняном" сообщается, что обе страны уже становятся свидетелями преимуществ мира. Была выражена удовлетворенность началом двусторонней торговли, продолжением экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также осуществлением транзита зерна и других товаров в Армению из третьих стран через территорию Азербайджана. Баку и Иреван договорились продолжить изучение возможностей для расширения двусторонней торговли и экономического сотрудничества.

На сайтах новостного агентства İhlas и телеканала Haber Global, а также в газетах Akşam, Yeni Akit, Birgün, на порталах Haber365, Haberlerim, Son dakikam, Haber sitesi и других ресурсах братской страны, имеющих широкую читательскую аудиторию, были опубликованы материалы о вручении Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство", а также встрече главы азербайджанского государства с Премьер-министром Армении.

В опубликованной на сайте российского агентства ТАСС статье под заголовком "Алиев заявил о начале практического сотрудничества между Азербайджаном и Арменией" отмечается, что удостоенный "Премии Заида за человеческое братство" Президент Азербайджана сообщил о переходе отношений между Баку и Иреваном за последние шесть месяцев от конфронтации к этапу взаимного взаимодействия.

Информация о вручении Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство", а также цитаты из его выступления в Абу-Даби нашли отражение и в материалах российской газеты "Коммерсант", агентства РИА Новости и портала News.ru. Российские медиа отмечают, что в ходе церемонии Президент Ильхам Алиев заявил о том, что страны, более 30 лет находившиеся в состоянии войны, уже на протяжении шести месяцев живут в условиях мира (ссылаются на парафирование мирного договора в США 8 августа 2025 года).

"Как я уже много раз говорил, мы учимся - учимся жить в условиях мира. Могу сказать вам, это особое чувство. Мы никогда не жили в мире с тех пор, как обрели независимость, и мы быстро этому учимся. Последние шесть месяцев с исторического саммита в Вашингтоне, организованного Президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру".

Визит Президента Азербайджана в Абу-Даби широко освещался и в авторитетных итальянских средствах массовой информации. Газеты Notizie da Est, Latestata, Farodiroma, Parroççia, а также агентство Agenzie Nova опубликовали материалы о вручении Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство", а также о встрече главы азербайджанского государства с Премьер-министром Армении.

В публикациях отмечается, что Президент Азербайджана положил конец более чем 30-летнему конфликту с Арменией, тем самым внеся вклад в развитие региона Южного Кавказа. Подчеркивается, что именно за усилия, направленные на достижение мира, Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян были удостоены этой престижной награды.

Официальное издание Ватикана Vatican News также опубликовало материал о вручении Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство", а также его встрече с Премьер-министром Армении.

Визит Президента Ильхама Алиева в Абу-Даби получил широкое освещение и в медиа ОАЭ. Официальное агентство WAM сообщило о встрече Президента Азербайджана с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, состоявшейся в Абу-Даби 2 февраля.

В другом материале агентство подробно проинформировало о вручении Президенту Азербайджана "Премии Заида за человеческое братство". В публикации официального агентства ОАЭ говорится: "Президент Азербайджана выразил глубокую признательность за присуждение этой награды и назвал для себя большой честью быть удостоенным премии, носящей имя основателя Объединенных Арабских Эмиратов, покойного Шейха Заида. Глава азербайджанского государства подчеркнул, что дальновидная деятельность этого великого лидера превратили ОАЭ в одну из самых процветающих и успешных стран мира".

В материале приводятся следующие слова Президента Ильхама Алиева: "Мой дорогой брат Шейх Мухаммед продолжает политику своего отца в области развития и прогресса, продолжая модернизацию. Сегодня ОАЭ действительно являются примером для многих стран в плане трансформации общества, построения общества, которое живет в мире, гармонии, которое глубоко связано со своими историческими корнями, но в то же время смотрит в будущее".

Газеты и интернет-порталы ОАЭ - Al Ittihad, The Travel Dubai, UAE Barq, Al Vatan, Nabd также опубликовали материалы о вручении Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство". В публикациях отмечается, что глава азербайджанского государства выразил глубокую признательность великому имаму университета "Аль-Азхар", доктору Ахмеду ат-Тайибу, и Папе Римскому, Его Святейшеству Льву, за их вклад в развитие межрелигиозного диалога и усилия, направленные на сближение цивилизаций. Президент также поблагодарил всех коллег, которые в своих приветственных обращениях к участникам церемонии вновь подчеркнули значение мира между Азербайджаном и Арменией.

"Я выражаю благодарность всем коллегам, которые обратились с добрыми словами к участникам церемонии, подчеркнув важность мира между Азербайджаном и Арменией не только для наших двух стран, но и для всего региона. Мы были в состоянии войны более тридцати лет. Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев", - приводят медиа слова Президента Ильхама Алиева.

Сообщения о вручении Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Заида за человеческое братство" были опубликованы также в пакистанском издании Pakistan in the World и на казахстанском портале Inform.kz.