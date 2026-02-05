https://news.day.az/world/1814328.html Россия и Украина договорились об обмене военнопленными Россия и Украина договорились об обмене военнопленными. Как передает Day.Az, об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. "Делегации достигли соглашения, согласно которому Российская Федерация и Украина освободят по 157 военнопленных каждая. Это первый обмен за последние пять месяцев", - написал он в X.
Россия и Украина договорились об обмене военнопленными.
Как передает Day.Az, об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Делегации достигли соглашения, согласно которому Российская Федерация и Украина освободят по 157 военнопленных каждая. Это первый обмен за последние пять месяцев", - написал он в X.
Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби состоялся второй день трехсторонних переговоров по Украине.
