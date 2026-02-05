В каких частях Баку самый чистый воздух?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В настоящее время жители многих столиц мира сталкиваются с серьезной проблемой загрязнения воздуха. Быстрая урбанизация, промышленные выбросы, большое количество автомобилей и сокращение зеленых зон напрямую негативно влияют на качество воздуха. Особенно такие столицы, как Нью-Дели, Пекин, Лахор, Ташкент, Улан-Батор и Бангкок, часто входят в число городов с самым загрязнённым воздухом в мире. В этих городах уровень загрязнения воздуха иногда достигает опасных для здоровья значений.

Баку не является исключением. В центральных районах города, особенно там, где плотная застройка и интенсивное движение транспорта, качество воздуха не всегда можно назвать удовлетворительным. Однако, несмотря на это, в Баку есть определенные районы, которые благодаря своему географическому положению, ветрености, наличию зелени и отсутствию промышленных объектов отличаются относительно более чистым воздухом.

Так какие же районы Баку считаются более чистыми с точки зрения воздуха?

Day.Az изучил этот вопрос.

Расположенный на северо-востоке города район Шувелян отличается близостью к морю. Здесь мало промышленных объектов, и особенно в зонах дачных домов воздух ощущается более легким и чистым. Мардакян обладает схожими характеристиками. Ветер хазри обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, а открытые пространства и зеленые зоны положительно влияют на его качество.

Курортная зона Бильгя давно известна своим относительно здоровым климатом. Здесь влажность ощущается меньше, чем в центральных районах Баку. Направления Горадиль и Пиршаги также меньше страдают от промышленного загрязнения, поскольку находятся под прямым воздействием северных ветров.

Среди районов, расположенных ближе к центру города, особо выделяются верхние части Бадамдара. Холмистый рельеф и ветреная погода делают этот район более чистым по сравнению с нижним Бадамдаром и центральными кварталами. В прибрежных частях Байыла, удаленных от основных магистралей, воздух также считается относительно удовлетворительным, однако здесь очень важно правильное место расположения.

Кроме того, некоторые новые дачные массивы на Абшеронском полуострове, особенно вблизи Новханы, благодаря открытым пространствам и низкой плотности застройки отличаются более чистым воздухом.