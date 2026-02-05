В Баку идет снег

В настоящее время в некоторых районах Баку и Абшеронского полуострова идет мокрый снег.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az. 

Отметим, что на территории Азербайджана сохраняется неустойчивая погода.

Представляем вашему вниманию видео: