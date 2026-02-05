https://news.day.az/society/1814332.html В Баку идет снег - ВИДЕО На территории Азербайджана сохраняется неустойчивая погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, в настоящее время в некоторых районах Баку и Абшеронского полуострова идет мокрый снег. Представляем вашему вниманию видео:
В Баку идет снег - ВИДЕО
В настоящее время в некоторых районах Баку и Абшеронского полуострова идет мокрый снег.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az.
Отметим, что на территории Азербайджана сохраняется неустойчивая погода.
Представляем вашему вниманию видео:
