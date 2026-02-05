Абсурдная провокация от французских депутатов

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Сегодня в Баку была поставлена точка в одном из самых принципиальных судебных процессов последних лет. Бакинский суд огласил приговор в отношении бывших главарей сепаратистского режима, долгие годы паразитировавшего на оккупированных территориях Азербайджана. Речь идет о людях, которые напрямую причастны к тяжелейшим преступлениям против азербайджанского народа - преступлениям, за которые они долгое время считали себя неподсудными.

Азербайджан положил конец тридцатилетней армянской оккупации в 2020 году. А в 2023-м были окончательно ликвидированы ничтожные остатки сепаратистской хунты, укрывавшейся в ныне освобожденном Ханкенди. Их по одному доставили в Баку, где они предстали перед законным и основанным на доказательствах и нормах международного права судом. И сегодня каждый из них получил по заслугам. Долгожданный приговор стал логичным крахом каждого из них.

Но ровно в этот момент у Франции, как говорится, "своя свадьба". Национальное собрание этой страны в очередной раз не упустило возможности выступить с откровенно предвзятой и провокационной резолюцией против Азербайджана. Часть французских депутатов сочла возможным призывать к освобождению этих преступников.

Принятие этой резолюции - ясный и недвусмысленный сигнал: Франция так и не отказалась от попыток вновь раскачать ситуацию в регионе. Более того, она продолжает играть деструктивную роль, подрывая усилия по установлению устойчивого мира на Южном Кавказе.

Особенно показательно это выглядит на фоне недавних заявлений президента Франции. Напомним, что не так давно, буквально в октябре прошлого года на полях 7-го саммита Европейского политического сообщества Эммануэль Макрон встречался с Президентом Ильхамом Алиевым и "искренне" поздравлял Азербайджан с продвижением мирной повестки и шагами по нормализации отношений с Арменией. Судя по действиям французских властей и парламента, искренность эта была, мягко говоря, показной.

Это уже откровенное дипломатическое двуличие, ставшее системой. Франция и лично Эммануэль Макрон последовательно срывают мирную повестку в регионе, сознательно пытаясь создать новые очаги напряженности. Париж фактически вмешивается в процесс, который сегодня идет в двустороннем формате - на высшем уровне между Баку и Ереваном. Азербайджану не нужны ни посредники, ни тем более подобные провокаторы. В то время как США или ОАЭ, к примеру, предоставляют площадки для прямого диалога между лидерами Азербайджана и Армении, Франция действует иначе. Париж открыто мешает этим усилиям, прикрываясь лозунгами "прав человека" и "демократии". Нужно называть вещи своими именами: это не что иное, как прямое обслуживание националистических интересов армянской диаспоры.

В Баку прекрасно понимают, что за этим последует. Армянские националисты и представители так называемого мирового армянства снова начнут ныть - прежде всего во Франции. Активизируются и хорошо знакомые очернители Азербайджана в Европарламенте, годами исправно выполняющие заказы своих покровителей. Этот сценарий отработан до автоматизма и давно не представляет собой ничего нового.

Но есть принципиальная разница между этими "резолюциями" и приговором, который сегодня вынесен в Баку. Первое - чистой воды политический заказ. Второе - решение, основанное на фактах, доказательствах и законе.

И это главный сигнал не только для региона, но и для всего мира: эпоха безнаказанности за преступления против Азербайджана завершена.

А Франция может продолжать штамповать резолюции, заявления и громкие фразы. Это не изменит одного факта - Азербайджан будет и дальше стоять на своем, защищая суверенитет, закон и историческую справедливость.