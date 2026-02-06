https://news.day.az/society/1814349.html На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 февраля на территории Азербайджана в ночные и утренние часы из-за туманной погоды на магистральных автомобильных дорогах ожидается снижение видимости до 300-800 метров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
6 февраля на территории Азербайджана в ночные и утренние часы из-за туманной погоды на магистральных автомобильных дорогах ожидается снижение видимости до 300-800 метров.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что в некоторых горных районах в ночные и утренние часы также возможен гололёд на дорогах.
