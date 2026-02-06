В этот день в Азербайджане будет сокращенным рабочим днем

19 марта в Азербайджане будет сокращённым рабочим днём.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, в связи с празднованием Новруза 20-24 марта и Рамазана 20-21 марта, 19 марта (четверг) по всей стране будет сокращенным рабочим днем.

Согласно статье 108 Трудового кодекса, рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на один час.

Поэтому 19 марта в государственных и частных учреждениях рабочее время будет на один час короче по сравнению с обычными днями.

Отметим, что с 20 по 30 марта в стране будет 11 нерабочих дней подряд.