Гороскоп на 6 февраля

Сегодня гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, завтра могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса. Используйте этот момент для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров. В целом день склоняет к интеллектуальному труду, учебе и вдумчивому анализу, поэтому завтра у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. В делах не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все "за" и "против", передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Овен способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Овну завтра необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Телец

Сегодня у Тельца будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, завтра Телец может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Тельцу не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка - целое золотое руно.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут, если захотят, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют их общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит им выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Близнецам не будет равных, ну а эрудиция завтра будет актуальна во всем, даже в любви.

Рак

Сегодня есть большая вероятность того, что Рак захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других - завтра идеи Рака об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Рака повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой - завтра со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Лев

Сегодня душа Льва будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Лев такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что завтра он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Лев способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Лев настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Дева

Сегодняшний день Деве стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют ее душу или ее кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Деве успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Девы завтра обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство - практичность.

Весы

Сегодня - день, когда Весы могут, если захотят, внести ясность в любой вопрос. Их мозг будет работать четко, позволяя им анализировать и решать логические задачи. Так что, если Весы захотят в чем-то докопаться до сути, им достаточно собрать нужное количество фактов - правильные выводы они, как Шерлок Холмс, сумеют сделать сами. Проницательность придаст Весам особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Скорпион боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, - дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Скорпион поймет, что зашел не туда, - не страшно. Завтра хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Завтра в общении Стрелец будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Стрелец может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Стрельцу.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу найти время, чтобы побыть один на один со своими мыслями - день склоняет его к тому, чтобы прислушаться к себе и переосмыслить свои дела и планы. Философски настроенный Козерог завтра может смело задавать любые вопросы - есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Козерогу они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Водолей

Сегодня залог успеха Водолея в делах - это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Водолею не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Водолею завтра следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Рыбы же завтра проигнорируют первые две, сосредоточившись на последней. Их боевой настрой грозит вылиться в споры - завтра желание Рыб доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих - это согласиться с аргументами Рыб: если их интеллектуальное превосходство признают, Рыбы будут полностью удовлетворены.