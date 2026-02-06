Руководство «МЮ» интересуется главным тренером «ПСЖ»

Руководство "Манчестер Юнайтед" предпринимает шаги по приглашению главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представители английского клуба в Париже провели встречу с агентом испанского специалиста Иваном де ла Пеньей и призвали его не подписывать новый контракт с "ПСЖ". После ухода Рубена Аморима пост главного тренера временно доверен Майклу Каррику. Несмотря на победы команды над "Манчестер Сити" и "Арсеналом", руководство клуба продолжает поиск более опытного специалиста.

55-летний Луис Энрике в комментарии для СМИ опроверг информацию о возможном отказе от нового соглашения с парижским клубом. "Подобные слухи вокруг "ПСЖ" возникают постоянно. Это личные вопросы, и они такими и останутся. Ложные сообщения не могут выбить из колеи ни игроков, ни команду. Мы понимаем, чего хотим, и сохраняем спокойствие", - сказал Энрике.