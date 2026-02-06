Вэнса на Олимпиаде в Италии сопровождают сотни охранников

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший накануне на Олимпийские игры в Италию, передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. Его безопасность обеспечивали более 300 человек, пишет Corriere Della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместе с ним на Игры в Милане приехал госсекретарь Марко Рубио, агенты Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и разведки.

Американская делегация расположилась в элитном отеле Excelsior Hotel Gallia, который находится недалеко от центрального вокзала Милана. Там, по информации издания, зарезервированы все четыре этажа гостиницы и превращены в штаб-квартиру правительства Вашингтона.

Ранее были названы примерные сроки визита вице-президента США в Азербайджан.