В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о состоявшемся накануне в Баку судебном заседании над гражданами Армении.

Day.Az представляет публикацию:

В Бакинском военном суде накануне поставили точку. Был оглашен приговор карабахским сепаратистам. Это тот редкий случай, когда сухой язык уголовных статей обретает ясный, почти оглушительный человеческий смысл.

Пожизненное лишение свободы. Двадцать лет. Девятнадцать. Восемнадцать. Это не сухие цифры из протокола. Это ответ. Ответ на боль, на разрушенные судьбы, на вопросы, которые годами висели в воздухе: будет ли наказание - или все снова спишут на войну, хаос и "сложность конфликта"?

Суд не стал играть в политику, оглядываться на громкие заявления и чье-то недовольство. Он сделал то, что обязан был сделать, - дал правовую оценку конкретным поступкам конкретных людей. Не народам. Не странам. Не паспортам. А действиям.

Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Левон Мнацаканян и другие ... За каждым из этих имен - преступления, которые суд счел доказанными. Именно за них и назначено наказание. Ни больше, ни меньше.

Кто-то уже говорит о "давлении", кто-то привычно апеллирует к международному мнению. Но давайте скажем честно: речь идет не о громких словах. Речь идет о справедливости. О том, что военные преступления - это не абстракция и не тема для бесконечных дискуссий. Это реальные трагедии реальных людей, и у них должно быть продолжение в виде ответственности.

Можно сколько угодно возмущаться и писать заявления. Но эмоции бессмысленны. Есть данность, которая не подлежит закулисным торгам и не выносится на трибуны. Это - Закон. В этот раз он прозвучал предельно ясно.

Приговор Бакинского военного суда - это начало честного разговора. Разговора, в котором человеческая боль важнее политических игр, а справедливость - важнее шума и крика. И, возможно, именно с этого и начинается настоящее будущее.