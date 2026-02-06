Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее
В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в одном из лицеев в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру, в данный момент проводится предварительное следствие.
Подозреваемый ученик задержан прокуратурой.
"В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а также необходимые процессуальные действия для уточнения обстоятельств и причин случившегося.
Пострадавшему была своевременно оказана первичная медицинская помощь, он госпитализирован, и лечение проводится в соответствующем медицинском учреждении", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее мы сообщали, что ученик лицея "Идрак" в Баку выстрелил в преподавателя.
