Раненной в лицее учительнице 29 лет - ФОТО
Как мы сообщали, в лицее "Идрак", расположенном в Баку, произошел вооруженный инцидент. Ученик лицея выстрелил в свою учительницу - Шахлу Камилову, 1997 года рождения.
Как сообщает Day.Az, издание "Unikal" получило фотографию пострадавшего преподавателя.
Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.
