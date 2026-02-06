Раненной в лицее учительнице 29 лет

Как мы сообщали, в лицее "Идрак", расположенном в Баку, произошел вооруженный инцидент. Ученик лицея выстрелил в свою учительницу - Шахлу Камилову, 1997 года рождения.

Как сообщает Day.Az, издание "Unikal" получило фотографию пострадавшего преподавателя.

Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.