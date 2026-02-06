Азербайджан и Армения обменялись списками товаров для взаимной торговли

Азербайджан и Армения провели обмен перечнями продукции, которая может поставляться на взаимной основе. Следующим этапом должна стать реакция со стороны деловых кругов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян в ходе брифинга для прессы.

По его словам, топливо азербайджанского производства, включая бензин и дизель, уже представлено на армянском рынке. При этом армянская продукция пока не поставляется в Азербайджан.

Министр отметил, что стороны передали друг другу списки возможных товаров и обсудили их содержание. Он подчеркнул, что открытость рынков должна быть взаимной и этот процесс требует определенного времени, поскольку формируется поэтапно.

Папоян также указал, что значительная часть необходимых условий для запуска взаимных поставок уже создана. Вместе с тем остаются вопросы, связанные с логистикой и координацией перевозок.

По его словам, работа в данном направлении продолжается. Уже налажены каналы связи и задействованы транспортные маршруты, что позволяет при необходимости обеспечивать транзит товаров через территорию Армении.

Министр добавил, что государство формирует условия в рамках действующих правил, используя существующую инфраструктуру, включая железные дороги и другие транспортные возможности. Созданные механизмы позволяют определить, какие виды продукции могут быть реализованы в рамках этого процесса. Он подчеркнул, что проделанная работа имеет существенное значение, особенно с учетом того, что еще два года назад подобных инструментов и форматов взаимодействия не существовало.