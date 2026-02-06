Взрыв у мечети в Исламабаде: число жертв растет

15:02

Число жертв взрыва в Исламабаде увеличилось до 31, более 169 человек ранены, сообщает газета Dawn со ссылкой на местные власти.

14:14

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 80 получили ранения в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана Исламабаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Как сообщает газета Dawn, правоохранители пока не установили характер взрыва.

В нескольких медучреждениях города был введен режим чрезвычайной ситуации.