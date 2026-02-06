https://news.day.az/world/1814419.html Взрыв у мечети в Исламабаде: число жертв растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО Не менее 10 человек погибли, 80 пострадали в результате взрыва у мечети в Исламабаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
Взрыв у мечети в Исламабаде: число жертв растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
15:02
Число жертв взрыва в Исламабаде увеличилось до 31, более 169 человек ранены, сообщает газета Dawn со ссылкой на местные власти.
14:14
По меньшей мере 10 человек погибли, еще 80 получили ранения в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана Исламабаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.
Как сообщает газета Dawn, правоохранители пока не установили характер взрыва.
В нескольких медучреждениях города был введен режим чрезвычайной ситуации.
