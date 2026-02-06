Сборная Азербайджана выйдет 11-й на параде открытия Зимних Олимпийских игр

Сборная Азербайджана примет участие в параде официальной церемонии открытия 25-х Зимних Олимпийских игр в Италии под 11-м номером.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанская делегация пройдет перед зрителями 11-й среди 92 национальных команд.

Флаг Азербайджана на церемонии открытия понесут горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.

Парад национальных сборных пройдет в установленной последовательности. По традиции шествие начнется с команды Греции, а сборная страны-хозяйки выйдет на арену в завершение церемонии.

Церемония открытия состоится на стадионе "Сан-Сиро" и начнется в 23:00 по бакинскому времени. После этого Зимние Олимпийские игры будут официально объявлены открытыми.

Фигурист Владимир Литвинцев 10 февраля в Милане начнет выступление с короткой программы. Анастасия Папатома 15 февраля выступит в гигантском слаломе, а через три дня примет участие в соревнованиях по слалому. Горнолыжные старты пройдут в итальянском курорте Кортина-д'Ампеццо.

Отметим, что 25-е Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля, а Паралимпийские игры состоятся с 6 по 15 марта.