В Японии под тяжестью снега рушатся дома - ВИДЕО

В Японии под тяжестью снега рушатся дома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Число погибших в результате снегопадов с 20 января достигло уже 42 человек, следует из статистики пожарного и спасательного управления страны. Пострадали 444 человека, из них 156 получили серьезные травмы.