https://news.day.az/world/1814450.html В Японии под тяжестью снега рушатся дома - ВИДЕО В Японии под тяжестью снега рушатся дома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Число погибших в результате снегопадов с 20 января достигло уже 42 человек, следует из статистики пожарного и спасательного управления страны. Пострадали 444 человека, из них 156 получили серьезные травмы.
В Японии под тяжестью снега рушатся дома - ВИДЕО
В Японии под тяжестью снега рушатся дома.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Число погибших в результате снегопадов с 20 января достигло уже 42 человек, следует из статистики пожарного и спасательного управления страны. Пострадали 444 человека, из них 156 получили серьезные травмы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре