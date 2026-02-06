В Японии под тяжестью снега рушатся дома

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Число погибших в результате снегопадов с 20 января достигло уже 42 человек, следует из статистики пожарного и спасательного управления страны. Пострадали 444 человека, из них 156 получили серьезные травмы.

