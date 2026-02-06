«Карабах» обратился к «Нефтчи» с просьбой рассмотреть перенос матча

Президент "Карабаха" Тахир Гезель рассказал о сложном графике команды и подтвердил, что клуб попросил "Нефтчи" рассмотреть возможность переноса матча Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в комментарии AzTV руководитель агдамского клуба отметил, что нагрузка на команду в ближайшее время будет крайне высокой.

"Наш график очень тяжелый, действительно сложный. Мы находимся в напряженном игровом режиме", - сказал Гезель.

По его словам, руководство "Карабаха" находится в постоянном контакте с бакинским клубом и рассчитывает на понимание. "Мы постоянно на связи с "Нефтчи" и обратились к ним с просьбой, если будет такая возможность, перенести матч. Однако решение остается за ними. Мы с уважением отнесемся к любому их решению", - подчеркнул президент клуба.

Отметим, что 18 февраля "Карабах" сыграет в плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла", 21 февраля команде предстоит матч Премьер-лиги с "Нефтчи", а 24 февраля агдамский клуб проведет ответную встречу в Англии.