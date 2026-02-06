В Японии число жертв снегопадов достигло 42

Общее число жертв сильных снегопадов, обрушившихся на север Японии и на побережье Японского моря 20 января, достигло 42 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из статистики пожарного и спасательного управления Японии, опубликованной на сайте ведомства.

С начала зимы, на основе данных местных властей, число погибших выросло до 65. Среди погибших - те, кто упал с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо во время работ по расчистке дорог и тропинок. Больше всего погибших в префектуре Ниигата (15) и Акита (8). Еще по пять человек погибли в Аките и Аомори, еще четыре - на Хоккайдо. Летальные случаи также есть в префектурах Нагано, Симанэ, Иватэ, Фукуи и в Киото.

Кроме того, в результате последствий снегопадов пострадали 444 человека, из них 156 получили серьезные травмы.

Особо мощные снегопады обрушились в последние недели на несколько японских префектур, главным образом Ниигату, Хоккайдо, Акиту и Ямагату. На помощь населению направлены армейские подразделения.

По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся и даже усилятся в предстоящие выходные, в том числе, 8 февраля - день выборов в ключевую нижнюю палату парламента.