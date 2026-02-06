В еще одной европейской стране хотят запретить соцсети для детей

Законопроект о запрете пользоваться рядом соцсетей детям и подросткам младше 16 лет планируется внести на обсуждение в ходе предстоящего съезда правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Berliner Morgenpost (BM).

В публикации отмечается, что предложение планируют обсудить на партийном съезде, который состоится 20-21 февраля.

В заявлении земельного отделения ЗДС в Шлезвиг-Гольштейне подчеркивается, что ограничения должны обеспечить эффективную защиту детей и подростков от последствий ненависти и травли, психологического давления, буллинга, а также от влияния вредоносного контента в сети.

В случае принятия законопроекта, пользователям придется подтверждать свой возраст при использовании платформ, например, Instagram, Facebook и TikTok.