Сегодня в Италии состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр

Сегодня в Италии пройдет церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования принимают Милан и Кортина-д Ампеццо. Первые олимпийские старты начались 4 февраля с турнира по керлингу среди смешанных пар. Турнир по хоккею среди женщин стартовал 5 февраля.

Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и начнется в символическую дату 20:26 по местному времени (23:26 по бакинскому).

В Италии будут разыграны 116 комплектов медалей в 16 видах спорта, что на семь наград больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В программу включены соревнования смешанных команд по скелетону, состязания по фристайлу в дисциплине могул среди мужчин и женщин, а также ряд других видов. При этом соревнования смешанных команд в горнолыжном спорте проводиться не будут. Ски-альпинизм впервые представлен в олимпийской программе и включает мужские и женские спринты, а также командные соревнования.