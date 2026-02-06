На юге Испании эвакуируют еще 1,5 тыс. человек из-за последствий бури

Власти решили эвакуировать жителей населенного пункта Грасалема (автономное сообщество Андалусия) на юге Испании из-за последствий бури. О

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба экстренной помощи региона в X.

По ее информации, мэрия и силы безопасности из-за угрозы просадки грунта "готовят превентивную эвакуацию около 1,5 тыс. человек в муниципалитете Грасалема в [провинции] Кадис". Ранее в Андалусии были эвакуированы около 3,5 тыс. человек.

4 февраля метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в Андалусии из-за дождей и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень тревоги повышен до максимального - красного (чрезвычайная опасность). Были отменены занятия в школах, перекрыто движение по десяткам дорог, нарушено железнодорожное сообщение, также были зафиксированы проблемы в работе аэропортов.