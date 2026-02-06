США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

США в четверг нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Южное командование ВС США.

"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В ходе операции были убиты два наркотеррориста", - говорится в сообщении, опубликованном в X.