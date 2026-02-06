США призвали своих граждан срочно покинуть Иран

Виртуальное посольство США в Иране выступило с рекомендацией для граждан Соединённых Штатов немедленно покинуть республику.

Как сообщает Day.Az, соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте дипломатической миссии.

В сообщении говорится о необходимости срочно покинуть Иран и заранее подготовить план выезда, не рассчитывая на поддержку правительства США.

Отмечается, что лицам, имеющим двойное гражданство США и Ирана, рекомендуется покидать страну, используя иранские документы. Кроме того, дипломаты посоветовали находящимся в Иране американцам не участвовать в акциях протеста, соблюдать осторожность, не привлекать к себе внимания и внимательно следить за обстановкой вокруг.