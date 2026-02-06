https://news.day.az/world/1814365.html В Турции произошло землетрясение В Турции произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFAD, землетрясение было зафиксировано в Средиземноморском регионе Турции. Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло на глубине 5,32 км. Отметим, что сегодня прошло три года со дня разрушительного землетрясения в Турции, унесшего жизни более 50 тысяч человек.
