В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFAD, землетрясение было зафиксировано в Средиземноморском регионе Турции. Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло на глубине 5,32 км. Отметим, что сегодня прошло три года со дня разрушительного землетрясения в Турции, унесшего жизни более 50 тысяч человек.