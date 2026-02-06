В Турции произошло землетрясение

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFAD, землетрясение было зафиксировано в Средиземноморском регионе Турции.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло на глубине 5,32 км.

Отметим, что сегодня прошло три года со дня разрушительного землетрясения в Турции, унесшего жизни более 50 тысяч человек.