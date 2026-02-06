Выстреливший в учителя школьник задержан

6 февраля около 09:00 возле частного лицея "İdrak", расположенного в Бинагадинском районе, произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, ученик 10-го класса А.Ш.  пришел в учебное заведение с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и ранил преподавателя Ш.К.

Сотрудники полиции задержали ученика, оружие было изъято.

По данному факту проводится расследование.