https://news.day.az/society/1814377.html Выстреливший в учителя школьник задержан 6 февраля около 09:00 возле частного лицея "İdrak", расположенного в Бинагадинском районе, произошел вооруженный инцидент. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, ученик 10-го класса А.Ш. пришел в учебное заведение с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и ранил преподавателя Ш.К.
Выстреливший в учителя школьник задержан
6 февраля около 09:00 возле частного лицея "İdrak", расположенного в Бинагадинском районе, произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, ученик 10-го класса А.Ш. пришел в учебное заведение с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и ранил преподавателя Ш.К.
Сотрудники полиции задержали ученика, оружие было изъято.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре