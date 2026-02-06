Стало известно состояние преподавателя, раненного в лицее "Идрак"

Стало известно состояние преподавателя, раненного в результате выстрела ученика в лицее "Идрак".

Как передает Day.Az, о состоянии преподавателя сообщили в Клиническом медицинском центре в ответ на запрос Trend.

"6 февраля 2026 года около 09:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из лицея "Идрак" в Бинагадинском районе. По адресу вызова была направлена бригада скорой помощи.

Согласно информации, бригадой скорой помощи в Клинический медицинский центр была госпитализирована женщина 1997 года рождения.

Пациентке с диагнозом "огнестрельное ранение" были оказаны необходимые медицинские услуги, проведены соответствующие лабораторные и инструментальные обследования.

В настоящее время лечение продолжается в хирургическом отделении, состояние оценивается как средней тяжести", - отметили в медцентре.

Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.