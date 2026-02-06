https://news.day.az/world/1814397.html Симонян подал в суд на Кочаряна Спикер национального собрания Армении Ален Симонян подал в суд на экс-президента страны Роберта Кочаряна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Симонян требует от Кочаряна публичных извинений и 1 миллион драмов (~4520,58 AZN).
Симонян подал в суд на Кочаряна
Спикер национального собрания Армении Ален Симонян подал в суд на экс-президента страны Роберта Кочаряна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Симонян требует от Кочаряна публичных извинений и 1 миллион драмов (~4520,58 AZN).
По словам спикера, он был оскорблен словами экс-президента в его адрес о том, что "такой ненадежный человек не смог бы нормально служить в армии".
Ранее Симонян заявлял, что в период правления Роберта Кочаряна в армянской армии царил хаос.
