Симонян подал в суд на Кочаряна

Спикер национального собрания Армении Ален Симонян подал в суд на экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Симонян требует от Кочаряна публичных извинений и 1 миллион драмов (~4520,58 AZN).

По словам спикера, он был оскорблен словами экс-президента в его адрес о том, что "такой ненадежный человек не смог бы нормально служить в армии".

Ранее Симонян заявлял, что в период правления Роберта Кочаряна в армянской армии царил хаос.