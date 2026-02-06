https://news.day.az/sport/1814407.html В заявке "Карабаха" на матчи с "Ньюкаслом" произошло изменение Футбольный клуб "Карабах" внес изменения в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, из состава был исключен полузащитник Крис Коаку, а вместо него в заявку включен Кади Борхес, восстановившийся после травмы.
Отметим, Кади получил повреждение в октябре прошлого года в матче с "Челси" (2:2), после чего был выведен из состава команды.
