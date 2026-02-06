Самые продаваемые марки автомобилей в Азербайджане

В 2025 году в Азербайджане лидером по продажам автомобилей стала марка BYD.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в 2025 году было продано 15 535 автомобилей марки BYD, что на 410% больше по сравнению с 2024 годом.

Второе место заняла марка Nevo с 15 399 продажами, третье - Changan с 13 386 проданными автомобилями.

Так, автомобили марки Toyota заняли четвертое место с 6 926 продажами, при этом рост продаж составил 20%. Hyundai с 1 889 проданными автомобилями расположилась на пятом месте, но продажи снизились на 6%. Chevrolet заняла шестое место с 1 689 продажами, при этом зафиксировано падение на 62%.

Марка Geely с 1 202 проданными автомобилями заняла седьмое место и показала рост продаж на 170%. Li Auto расположилась на восьмом месте с 1 037 продажами, при этом продажи снизились на 15%. JAC с 924 проданными автомобилями заняла девятое место, зафиксирован рост на 148%. Kia с 879 продажами замкнула десятку лидеров, при этом продажи снизились на 8%.