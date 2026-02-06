Азербайджанские красавицы: Вселенная свободы и импровизации

К счастью, молодое поколение азербайджанских певцов проявляет искренний интерес к мугаму, стремясь постичь его сложную и многогранную природу. Их увлечение и желание сохранить наследие - надежда на то, что искусство мугама продолжит жить и радовать сердца людей, объединяя прошлое и будущее.

В Международном центре мугама состоялся концерт "Вечер мугама", посвященный Дню молодежи. В концерте приняли участие лауреаты Телевизионного конкурса Мугам: Улькер Абдуллаева, Дениз Аббасова, Адиля Алиева, Нурай Гаджизаде, Валиш Мирзоев, Вугар Абилов, Дашгын Кюрчайлы и Реис Нифталиев. Исполнителей сопровождали заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), заслуженная артистка Чинара Муталлибова (канун), Рустам Муслимов (тар), Рафаэль Аскеров (балабан) и Сиявуш Керимов (нагара). Интересно, что среди молодых ханенде большинство были девушки.

Среди богатых музыкальных сокровищ Азербайджана особое место в душе каждого азербайджанца занимает мугам - уникальное искусство, являющееся живым мостом между древностью и современностью. Этот загадочный жанр, основанный на особых ладах, с древних времен впитал в себя тайны Востока, передаваясь из поколения в поколение и наполняя сердца слушателей духовностью и глубиной.

Напомним, что в 2003 году мугам был признан ЮНЕСКО мировым культурным наследием, что стало подтверждением его исключительной ценности и влияния на глобальную музыкальную культуру. Этот жанр - не просто музыкальный стиль, а целая вселенная свободы и импровизации, где каждый исполнитель создает уникальное произведение, следуя классическим основам, но при этом вкладывая в него свою душу и творчество.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az