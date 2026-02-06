Еще одно за сутки землетрясение в Турции

В турецкой провинции Эрзинджан произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), очаг землетрясения залегал на глубине 4,52 км.

Информации о последствиях стихийного бедствия на данный момент нет.