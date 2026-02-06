https://news.day.az/world/1814449.html Еще одно за сутки землетрясение в Турции В турецкой провинции Эрзинджан произошло землетрясение магнитудой 4,9. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), очаг землетрясения залегал на глубине 4,52 км. Информации о последствиях стихийного бедствия на данный момент нет.
Еще одно за сутки землетрясение в Турции
В турецкой провинции Эрзинджан произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), очаг землетрясения залегал на глубине 4,52 км.
Информации о последствиях стихийного бедствия на данный момент нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре