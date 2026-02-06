Покупателям жилой и нежилой недвижимости возвращены миллионы манатов НДС

В январе 2026 года гражданам было возвращено около 3,4 млн манатов НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, проект "ƏDV geri al", предусматривающий возврат части НДС физическим лицам, успешно продолжается.

Речь идет о НДС, уплаченном при безналичной покупке жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительством зданий на территории Азербайджана.

По информации ведомства, в течение января 2026 года объем НДС, возвращенного уполномоченными банками при безналичном приобретении жилых и нежилых помещений, составил 3 млн 376 тыс. манатов.