https://news.day.az/economy/1814448.html Покупателям жилой и нежилой недвижимости возвращены миллионы манатов НДС В январе 2026 года гражданам было возвращено около 3,4 млн манатов НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, проект "ƏDV geri al", предусматривающий возврат части НДС физическим лицам, успешно продолжается.
Покупателям жилой и нежилой недвижимости возвращены миллионы манатов НДС
В январе 2026 года гражданам было возвращено около 3,4 млн манатов НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, проект "ƏDV geri al", предусматривающий возврат части НДС физическим лицам, успешно продолжается.
Речь идет о НДС, уплаченном при безналичной покупке жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительством зданий на территории Азербайджана.
По информации ведомства, в течение января 2026 года объем НДС, возвращенного уполномоченными банками при безналичном приобретении жилых и нежилых помещений, составил 3 млн 376 тыс. манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре