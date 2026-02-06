https://news.day.az/world/1814458.html Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией Европейский союз (ЕС) всегда готов к переговорам с Россией, но намерен их проводить без создания параллельных каналов связи. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией", - подчеркнул Мерц в разговоре с журналистами в Абу-Даби, где состоялся новый раунд трехсторонних встреч по Украине.
Канцлер ФРГ добавил, что ЕС готов вносить вклад в переговоры с Россией, но не намерен открывать никаких параллельных каналов связи.
