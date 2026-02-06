https://news.day.az/society/1814427.html Водителям грозит штраф в 100 манатов за нарушение этого правила В Азербайджане лица, нарушившие правила перевозки пассажиров в автомобиле, будут привлечены к административной ответственности. Как сообщает Day.Az, согласно статье 327.2 Кодекса об административных правонарушениях, на заднем сиденье транспортного средства разрешается размещение не более 3 человек.
