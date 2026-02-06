Водителям грозит штраф в 100 манатов за нарушение этого правила

В Азербайджане лица, нарушившие правила перевозки пассажиров в автомобиле, будут привлечены к административной ответственности.

Как сообщает Day.Az, согласно статье 327.2 Кодекса об административных правонарушениях, на заднем сиденье транспортного средства разрешается размещение не более 3 человек.

Нарушение этого правила, то есть перевозка 4 или более пассажиров на заднем сиденье транспортного средства, предназначенного для максимум 3 человек, влечет применение административных мер в отношении водителя.

В частности, на водителя накладывается штраф в размере 100 манатов и начисляются 3 штрафных балла.