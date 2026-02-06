В Азербайджане не хватает работников в этих сферах

Стали известны сферы, в которых работодатели испытывают наибольшие трудности при поиске подходящих кадров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом говорится в 5-м выпуске бюллетеня "Рынок труда" Государственного агентства занятости.

Так, среди основных сфер, где ощущается нехватка кадров, лидируют продажи и маркетинг (16,7%), технические специальности (15,8%), а также бухгалтерия и финансы (15,3%).

Кроме того, дефицит кадров наблюдается в сферах строительства и физического труда (9,5%) и торговли (9,5%). В туризме и сфере услуг этот показатель составляет 8,6%, а в сельском хозяйстве и животноводстве - 7,7%. Также отмечается нехватка работников в офисной и административной поддержке (6,3%) и в медицине (5,4%).

Согласно данным бюллетеня, за последний год больше всего вакансий компании размещали по техническим специальностям (21,2%). На продажи и маркетинг пришлось 17,1%, на бухгалтерию и финансы - 13,5%.

В сферах строительства и физического труда, а также сельского хозяйства и животноводства доля вакансий составила по 13,1%. В торговле - 10,4%, в офисной и административной поддержке - 9,5%. В медицине этот показатель составил 7,2%, а в туризме и сфере услуг - 6,8%.