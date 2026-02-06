SOCAR продолжает обмен опытом с зарубежными партнерами

Представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) вместе с делегациями компаний АО "Узбекнефтегаз", АО "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" посетили один из производственных объектов SOCAR - карбамидный завод.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR Downstream, обмен опытом продолжается в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного 4 марта прошлого года между SOCAR, "Узбекнефтегаз", "КазМунайГаз" и "Татнефть в области промышленной безопасности, охраны труда и управления чрезвычайными ситуациями.

Отмечается, что в соответствии с положениями Меморандума обмен опытом успешно осуществлялся в течение 2025 года, и все запланированные мероприятия были выполнены.

В рамках продолжения сотрудничества представители партнерских компаний 4 февраля посетили карбамидный завод SOCAR. Гостям была представлена общая информация о деятельности завода, показаны цифровые решения, передовые практики в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и здоровья.

"Во время встречи состоялись подробные обсуждения этих направлений, проведен обмен опытом и знаниями. Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в области промышленной безопасности и охраны труда", - говорится в сообщении.