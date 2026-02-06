Какой будет погода в субботу? - ПРОГНОЗ
7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ночью в отдельных районах возможен слабый моросящий дождь. Юго-западный ветер днем местами будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 8-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода, местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха в районах ночью - 0-5° тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 1-6° мороза, днем - 4-9° тепла.
С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
