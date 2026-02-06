https://news.day.az/society/1814408.html

Какой будет погода в субботу? - ПРОГНОЗ

7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ночью в отдельных районах возможен слабый моросящий дождь. Юго-западный ветер днем местами будет усиливаться.