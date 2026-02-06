Обнародованы время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 10 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в отделе прессы и связей с общественностью парламента сообщили, что в повестку дня заседания включены следующие 12 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности - укрепления международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий и в обмене в электронной форме доказательствами, относящимися к серьезным преступлениям";

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О патенте" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О перечне предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О банках" и "О таможенном тарифе" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О защите здоровья населения" и "Об онкологической помощи" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О правах ребенка" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О молодежной политике", "Об утверждении Положений о комиссиях по защите прав ребенка", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О физическом воспитании и спорте", "О социальной службе", "О рекламе", "Об ограничении использования табачных изделий", "О защите детей от вредной информации" и "О медиа" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О кинематографии" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" (первое чтение).