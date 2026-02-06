https://news.day.az/politics/1814380.html США с нетерпением ожидают начала работы с Азербайджаном США с нетерпением ожидают начала работы с Азербайджаном для раскрытия богатого экономического потенциала Южного Кавказа. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Государственном департаменте США.
"Опираясь на исторический саммит мира между Азербайджаном и Арменией, состоявшийся 8 августа 2025 года, США с нетерпением ждут начала работы с Азербайджаном для продвижения видения Президента Трампа касательно мира и процветания, а также для раскрытия богатого экономического потенциала Южного Кавказа", - сказали в Госдепе.
