США с нетерпением ожидают начала работы с Азербайджаном для раскрытия богатого экономического потенциала Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Государственном департаменте США.

"Опираясь на исторический саммит мира между Азербайджаном и Арменией, состоявшийся 8 августа 2025 года, США с нетерпением ждут начала работы с Азербайджаном для продвижения видения Президента Трампа касательно мира и процветания, а также для раскрытия богатого экономического потенциала Южного Кавказа", - сказали в Госдепе.