Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir - Kamaləddin Qafarov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin fevralın 2-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri ölkəmizin müasir xarici siyasət kursunun mahiyyətini bir daha aydın şəkildə ortaya qoydu.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri mətbuata verdiyi açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.
O, qeyd edib ki, bu səfər balanslı, praqmatik və çoxşaxəli diplomatiyanın konkret nəticələr doğurduğunu nümayiş etdirməklə yanaşı, Azərbaycanın qlobal və regional proseslərdə artan rolunu təsdiqlədi. "Xüsusilə Yaxın Şərq kimi strateji əhəmiyyətə malik bir regionda BƏƏ ilə münasibətlərin ardıcıl şəkildə dərinləşdirilməsi mövcud beynəlxalq reallıqlar fonunda uzaqgörən və çevik siyasi xəttin göstəricisi kimi dəyərləndirilməlidir. Azərbaycan-BƏƏ münasibətləri artıq təkcə siyasi dialoq müstəvisində deyil, iqtisadi, enerji və təhlükəsizlik sahələrində də strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməkdədir."
Millət vəkili vurğulayıb ki, səfər çərçivəsində imzalanmış sənədlər iki ölkə arasında əməkdaşlığın institusional əsaslarını daha da möhkəmləndirir: "Qeyd olunmalıdır ki, "Cənub Qaz Dəhlizi" QSC-də İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus qeyri-nəzarət payının bir hissəsinin Əbu-Dabi Milli Neft Şirkətinin investisiya qolu olan XRG şirkətinə satılması ilə bağlı sənəd enerji əməkdaşlığında keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcıdır. Bu addım Azərbaycanın enerji layihələrinin beynəlxalq investisiyalar üçün cəlbediciliyini artırmaqla yanaşı, ölkəmizin etibarlı enerji tərəfdaşı statusunu daha da gücləndirir. Paralel olaraq Azərbaycan və BƏƏ Müdafiə Nazirlikləri arasında müdafiə əməkdaşlığına dair niyyət məktubunun imzalanması təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı etimadın və strateji koordinasiyanın dərinləşdiyini göstərir. Səfərin diqqətçəkən məqamlarından biri də Prezident İlham Əliyev və BƏƏ Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyanın iki ölkənin silahlı qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən "Sülh Qalxanı-2026" birgə əməliyyat-taktiki təlimini izləmələri oldu. Bu fakt Azərbaycan-BƏƏ münasibətlərinin yalnız siyasi bəyanatlar səviyyəsində deyil, praktiki müstəvidə də inkişaf etdiyini, müdafiə sahəsində real əməkdaşlığın formalaşdığını sübut edir. Birgə təlimlər regional və beynəlxalq təhlükəsizlik təşəbbüslərinə töhfə verməklə yanaşı, Azərbaycanın sülh və sabitliyə əsaslanan xarici siyasət konsepsiyasına tam uyğundur. Səfərin ən mühüm siyasi və mənəvi hadisələrindən biri isə əlbəttə ki, cənab Prezident İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdim olunmasıdır. Dünyada sülhün təşviqi, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi və xalqlar arasında dialoqun inkişafına verilən töhfələrə görə təqdim edilən bu nüfuzlu mükafat Prezident İlham Əliyevin qlobal miqyasda artan nüfuzunun və liderlik rolunun beynəlxalq səviyyədə tanınmasının bariz nümunəsidir. Bu mükafat eyni zamanda Azərbaycanın multikulturalizm, tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanan dövlət siyasətinin beynəlxalq aləmdə yüksək qiymətləndirildiyini göstərir. Beləliklə, BƏƏ-yə işgüzar səfər bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə yürüdülən xarici siyasət milli maraqlara xidmət etməklə yanaşı, qlobal sülh və əməkdaşlıq gündəliyinə real töhfələr verir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре