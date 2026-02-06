Сколько НДС вернули потребителям в Азербайджане в январе?

В рамках проекта "Возврат НДС" потребителям в Азербайджане было возвращено около 19,7 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, в январе 2026 года НДС, уплаченный за товары и услуги, был возвращён через уполномоченные банки.

Речь идет о НДС, уплаченном за приобретенные товары (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных и табачных изделий) у субъектов розничной торговли и общественного питания, за билеты на театральные постановки, киносеансы, посещение музеев и концерты симфонических оркестров, а также за услуги, предоставленные медицинскими учреждениями и частными медицинскими практиками.

Кроме того, возврат распространяется на услуги по проживанию в гостиницах, расположенных на освобожденных территориях. Общая сумма возвращенного НДС составила 19 680,2 тыс. манатов.

Отметим, что в январе 2026 года иностранным гражданам за приобретенные на территории республики товары для личного потребления (система Tax Free) было возвращено 718,2 тыс. манатов.