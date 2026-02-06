Приговор главарям сепаратистов всполошил проармянское болото в России

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Ор, поднявшийся после вынесенного накануне армянским преступникам приговора, удивил. Казалось бы, то, что военные преступники будут осуждены, было всем давно понятно. Баку не делал секрета из инкриминируемых этим лицам статей УК и требований обвинения. Не было никакого пространства для надежд, что сепаратисты с оркестром и под вспышки фотокамер по красной дорожке покинут суд без наказания. Разве что кто-то ожидал, что на азербайджанскую сторону надавят и заставят выпустить деятелей, совершивших преступления против Азербайджана и азербайджанского народа.

Действительно, судя по рассуждениям некоторых экспертов, в Армении ожидали, что в Баку не решатся вынести приговор до визита в регион вице-президента США Джей Ди Вэнса, а уж он то заставит выпустить негодяев. Ну, пригрозит пошлинами, например. Но приговор был вынесен, и это неприятно удивило авторов пространных прогнозов.

Эчмиадзин, оппозиционные медиа Армении и диаспоры взорвались истерикой. Визги слышны изо всех щелей, где обитают посетители армянской кормушки. В том числе из так называемого Лазаревского клуба, созданного когда-то для обеспечения армянских интересов в России, но так и не сумевшего сыграть свою роль. Не понятно, почему диаспора продолжает финансировать этот, пардон, бордель, если заседающие в нем лица с низкой социальной ответственностью настолько бесполезны.

Небезызвестный Константин Затулин опубликовал заявление Лазаревского клуба с требованием о немедленном освобождении "пленных". Затулин является координатором этой тусовки и ее рупором. Не удивимся, если выяснится, что сам так называемый клуб существует уже лишь в его лице.

Затулин разразился долгоиграющим опусом, в котором Азербайджан предстал исчадием ада, а преступники - невинными созданиями, осужденными якобы только за то, что хотели "самоопределения". Живущий на армянские подачки российский депутат считает, что преступники осуждены незаконно, потому что не являлись гражданами Азербайджана. И даже больше - Баку, оказывается, с 1994 года "вел переговоры с ныне осужденными руководителями Карабаха на международных площадках под эгидой Минской группы ОБСЕ, ООН и других организаций". А во всем виноват "предатель" Пашинян. И так далее.

Вот не знаем, смеяться или плакать? Над больными смеяться грешно, вместо этого лучше провести курс терапии и нежно так указать Федорычу, в чем он не прав.

Затулин ошибается, говоря, что получившие сроки сепаратисты не являются гражданами Азербайджана. Все они родились в Азербайджане и оставались его гражданами долгое время даже после оккупации. А сменив паспорта, они фактически стали лицами без гражданства. И вообще, кто сказал, что лица с паспортами Армении могут нарушать азербайджанское законодательство и оставаться безнаказанными? Кто сказал, что полуграждане Армении имеют право "самоопределяться" на международно признанной территории Азербайджана? Похоже, Затулин считает потешные паспорта ликвидированного сепаратистского образования легитимными. А, ну, тогда с ним все понятно.

Еще глупее звучит аргумент о том, что Баку посадил тех, с кем 25 лет вел переговоры. К большому сожалению, Затулин ошибается. Те, с кем Азербайджан 25 лет вел переговоры, все еще на свободе. Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян - этих преступников правосудие пока не настигло. А что касается лидеров сепаратистского режима, то с ними Баку никогда не вел никаких переговоров. Ни в рамках Минской группы, ни, тем более, на площадке ООН (!). Российский депутат вообще не в теме, если пишет такую чушь. ООН! Это же надо было додуматься... Либо он считает идиотами свою аудиторию. Азербайджан никогда не принимал сепаратистов стороной переговоров. Они всегда считались в Азербайджане преступниками. Не политическими противниками, а именно уголовными преступниками. В отношении некоторых еще до Второй карабахской войны заочно были возбуждены уголовные дела. Если Саакяна или Арутюняна принимали в Госдуме (и не только), от этого они не переставали быть преступниками. А такие, как Затулин, выпачкались по уши.

"Позор", которым лоббист клеймит Никола Пашиняна, написан у него самого на лбу. Работа на армянство это несмываемое клеймо на его лысеющем черепе. Константин Затулин опозорил себя, встав у армянской кормушки. И этот позор будет, как он говорит о Пашиняне, "навеки с ним".

Наверняка за свое заявление от имени Лазаревского клуба он получит дополнительный кусочек сахара от диаспоры. А смысл? Дорогуша, официальная Москва не вступилась даже за своего Рубена Варданяна. Она не станет поднимать голос за полуграждан Армении, пусть даже выполнявших ее инструкции на протяжении многих лет.

Судьба главарей карабахского режима должна стать уроком для всех, кто все еще строит какие-то планы насчет территорий Азербайджана. Недавно о квадратных километрах без границ рассуждал Роберт Кочарян. Так вот, пусть не забывает, что скамья подсудимых уде свободна.

Много сейчас еще будет лая и визга. Ждем истерик от так называемых международных правозащитников, от парламентов, наводненных исламофобами и теми, кто чем-то обязан армянству. Вот только осужденным преступникам все это не поможет.