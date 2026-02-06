"Аzərlotereya", являющаяся местом увлекательных и захватывающих игр, продолжает радовать своих клиентов крупными выигрышами. Недавние выигрыши еще больше привлекли внимание любителей игр.

В излюбленной многими игре "Binqo" зафиксирован очередной рекорд. Таким образом, в игре "Бинго" был выигран джекпот в размере 71 125 манатов за 50 гяпиков.

"Virtual Binqo" - это виртуальная числовая лотерея, которая проводится путем выпадения из лототрона шаров, пронумерованных до 90.



В этой игре есть возможность выиграть джекпот каждые 5 минут. Игроки могут испытать удачу в комнатах за 50 гяпиков или за 1 AZN.

Только лица, достигшие 18 лет, могут зарегистрироваться на сайтах azerlotereya.com и misli.az, ознакомиться с правилами игр и добровольно участвовать в играх на удачу.