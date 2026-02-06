Закир Гасанов обсудил с иранским коллегой ключевые вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Азизом Насирзаде.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Сначала гости посетили Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и венок к мемориалу "Вечный огонь".

Во время официальной церемонии встречи, состоявшейся в Министерстве обороны, после прохождения перед почётным караулом, прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Ирана, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почётных гостей".

Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном имеют многовековую историю, подчеркнув, что взаимные визиты и совместные учения, способствуют дальнейшему углублению этих связей.

Бригадный генерал Азиз Насирзаде отметил, что сотрудничество между двумя странами, построенное на дружеских и братских отношениях, имеет важное значение для дальнейшего развития в военной сфере.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений в военной, военно-технической, военной сфере образования и науки, а также перспективы развития.

Стороны также провели подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.