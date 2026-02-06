Банки предлагают лицам, желающим оформить кредит, два основных способа получения займа - онлайн и при личном обращении. При одинаковой сумме кредита процентные ставки и комиссии при онлайн- и офлайн-заявках могут отличаться.

Какой формат обращения более выгоден?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в сегменте потребительского кредитования онлайн-заявки оформляются быстрее и, как правило, предусматривают более низкие процентные ставки. Это связано с тем, что при таком формате используется меньше ресурсов, сокращается объем бумажной работы и задействуется меньше сотрудников.

В большинстве случаев при оформлении кредита клиентам предлагается несколько видов страхования, включая страхование жизни. В случае смерти заемщика кредитные обязательства покрываются банком. Однако при досрочном полном погашении кредита неиспользованная часть страхового взноса может быть возвращена страховой компанией. При этом многие заемщики не знают о наличии такого права.

Форма оформления страховки - очная или онлайн - играет незначительную роль. Ключевым фактором является позиция страховой компании. Если в договоре предусмотрен возврат страховой суммы, она подлежит возврату. Вместе с тем сам процесс возврата средств может занять определенное время или в отдельных случаях оказаться невозможным по техническим причинам.

Эксперты отмечают, что в подобных ситуациях сотрудники банков обязаны информировать клиентов об условиях и разъяснять все неясные моменты.